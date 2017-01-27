В Тимашевском районе мужчина признан виновным в угрозе убийством и покушении на убийство бывшей сожительницы

Собранные Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему Николаю Федоренко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 13 марта 2015 года Федоренко, находясь по месту жительства возле домовладения по улице Мельничной в городе Тимашевске, на почве личных неприязненных отношений стал душить руками свою бывшую сожительницу, высказывая при этом угрозы убийством. 24 марта 2015 года он же, находясь на лестничной площадке первого этажа домовладения, где он проживал, нанес не менее двух ударов ножом в область шеи и живота бывшей сожительнице. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство женщины, Федоренко не удалось в связи с тем, что потерпевшей удалось выбежать на улицу и позвать на помощь.

Приговором суда Федоренко назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.