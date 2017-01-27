В Армавире руководитель организации подозревается в невыплате заработной платы

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении временного генерального директора ОАО «Специальное конструкторское бюро испытательных машин», которая подозревается в полной невыплате заработной платы работникам предприятия свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, руководитель предприятия, основным видом деятельности которого являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, в период с сентября 2015 года по июль 2016 года не выплачивала в полном объеме заработную плату 67 подчиненным работникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 14,3 миллионов рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги она использовала на иные нужды предприятия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.