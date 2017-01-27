В Крымском районе двум бывшим сотрудникам полиции предъявлено обвинение в получении взятки

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю бывшим начальнику одного из отделений ГИБДД ОМВД России по Крымскому району и старшему государственному инспектору предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2016 года мужчины, состоя на указанных должностях, стали требовать от генерального директора одной из организаций, осуществляющей деятельность по содержанию и ремонтно-восстановительных работ светофорных объектов в городе Крымске, с каждого вновь построенного светофорного перекрестка 20 тысяч рублей. Кроме того, они обещали мужчине общее покровительство и непривлечение к административной ответственности в случае выявления каких-либо технических нарушений светофорных объектов. Мужчина согласился, но сообщил о данном факте в территориальный отдел СКР. 9 ноября 2016 года заявитель встретился с полицейскими на территории отдела ГИБДД ОМВД России по Крымскому району и передал 15 тысяч рублей, после чего их дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении мужчин меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.