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В Армавире директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Вторник, 31 января 2017 14:22
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Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Кубаньстройагро», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

Установлено, что предприятие осуществляет деятельность в сфере торговли строительными материалами и изделиями. По версии следствия, руководитель организации предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за период с октября 2014 года по март 2015 года, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 8,8 миллионов рублей, что составило крупный размер.

В настоящее время назначено проведение судебно-бухгалтерской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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