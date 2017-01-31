В Армавире директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Кубаньстройагро», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

Установлено, что предприятие осуществляет деятельность в сфере торговли строительными материалами и изделиями. По версии следствия, руководитель организации предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за период с октября 2014 года по март 2015 года, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 8,8 миллионов рублей, что составило крупный размер.

В настоящее время назначено проведение судебно-бухгалтерской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.