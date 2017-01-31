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В Ейском районе мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений пенсионеру, повлекших его смерть

Вторник, 31 января 2017 14:23
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Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю 38-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 61-летнему местному жителю, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что мужчины ранее не были знакомы. По версии следствия, вечером 20 января 2017 года они находились в гостях у общей знакомой по улице Красной в городе Ейске, где все вместе распивали спиртные напитки. Спустя некоторое время 38-летний мужчина уснул. Проснувшись, он заметил, как 61-летний гость оказывает знаки внимания хозяйке квартиры, что ему не понравилось. В этой связи между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 38-летний гость нанес один удар деревянным табуретом по голове оппонента, после чего ушел. Утром следующего дня женщина также покинула квартиру, а вернувшись, обнаружила знакомого без признаков жизни, о чем сообщила в правоохранительные органы. Смерть потерпевшего наступила в результате перелома основания черепа.

В настоящее время обвиняемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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