В Краснодаре несовершеннолетний подозревается в совершении грабежей

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении грабежей группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также с угрозами применения такого насилия (п.п.«а,г» ч.2 ст.161 УК РФ).

По версии следствия, 1 января 2017 года 17-летний юноша находился в одном из торговых центров города Краснодара вместе с неустановленными в настоящее время следствием лицами. Встретив двух незнакомых мальчиков в возрасте 13 и 14 лет, они вывели их на улицу. Ударив несовершеннолетнего в левый бок и угрожая применить насилие, злоумышленники потребовали передать им денежные средства и мобильные телефоны. Совершив грабеж на сумму, превысившую 69 тысяч рублей, молодой человек скрылся вместе с остальными. На следующий день аналогичным способом злоумышленник, находясь в том же месте, похитил два мобильных телефона, денежные средства и личные вещи двух 17-летних молодых людей, причинив им материальный ущерб в размере 60 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление остальных лиц, причастных к совершению указанных преступлений, а также всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.