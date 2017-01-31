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Автобус протаранил четыре припаркованные легковушки

Вторник, 31 января 2017 14:33
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Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и автобус въехал в легковушки, припаркованные на обочине.
Повезло, что в момент столкновения машины были пустыми. Так что никто не пострадал. Только автомобили получили механические повреждения.

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