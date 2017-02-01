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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении директора организации, подозреваемого во многомиллионной неуплате налогов

Среда, 01 февраля 2017 00:55
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Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «КМУС-2», который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, директор предприятия, направлениями деятельности которого является строительство и ремонт объектов топливного и энергетического комплексов, магистральных трубопроводов и других объектов, в период с января 2013 по декабрь 2014 года предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, внеся в них ложные сведения. В результате он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, превысившем 96 миллионов рублей.

В настоящее время принимаются меры по возмещению имущественного ущерба. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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