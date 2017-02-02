В Краснодаре преподаватель университета подозревается в получении взяток

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя кафедры «Технологии нефти и газа» Кубанского государственного технологического университета. Она подозревается в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, 20 января 2017 года преподаватель, находясь в служебном кабинете, получила через посредника взятку в размере 51 тысячи рублей от 17 студентов за выставление положительных оценок по предмету «Основы профессиональной деятельности» без фактической проверки их знаний. После получения денежных средств действия злоумышленницы были пресечены оперативными сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, в случае, если после совершения преступления добровольно сообщило об этом в правоохранительные органы либо если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.

Сообщить о готовящихся либо совершенных коррупционных преступлениях можно в следственное управление СК России по Краснодарскому краю, в том числе через раздел «Противодействие коррупции» официального сайта следственного управления СК России по Краснодарскому краю.