В Сочи местный житель предстанет перед судом

Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в период с июня по июль 2015 года мужчина, находясь по месту жительства в Хостинском районе, в момент отсутствия своей сожительницы, неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении ее дочери, используя беспомощное состояние девочки в силу малолетнего возраста. Возраст ребенка на момент совершения преступлений составлял 6 лет. О произошедшем потерпевшая спустя время рассказала матери, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

На период следствия в отношении обвиняемого избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

В процессе расследования следователем в территориальный орган внутренних дел внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данных преступлений, в том числе в части непринятия должных мер по профилактике преступлений данной категории.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.