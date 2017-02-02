В Армавире следователи выясняют обстоятельства безвестного исчезновения мужчины

В правоохранительные органы Армавира 18 января 2017 года обратилась сожительница 33-летнего Зураба Сакиева с заявлением о его безвестном исчезновении. По данному факту следственным отделом по городу Армавиру краевого управления СКР организовано проведение доследственной проверки.

Исходя из полученной информации, мужчина проживал в городе Армавире. 16 января 2017 года он выехал из дома на своем автомобиле марки «Мерседес-Бенц» в неизвестном направлении и не вернулся, до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы пропавшего: на вид 35 лет, рост 185 см, плотного телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы короткие.

В момент исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном и мехом, брюки темно-коричневые, вельветовые, черные ботинки и темно-серую кепку, имел при себе личные документы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Зураба Сакиева, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (86137) 3-86-47 либо 02.