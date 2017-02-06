В Брюховецком районе бывший работник Росрыболовства признан виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий

Собранные Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему инспектору Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Виктору Щеке. Он признан виновным в десяти эпизодах получения взяток (ч.3, п.«б» ч.5 ст.290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в мае 2015 года в станице Батуринской Брюховецкого района инспектором в ходе проверки в отношении юридического лица было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в связи с нарушением режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохраной зоне. В июне мужчина вновь связался с представителями предприятия и сообщил о своем повторном намерении привлечь организацию к ответственности, если ему не будет передано денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, которые необходимо перечислить на счет банковской карты. Директор предприятия согласилась, но сообщила об этом в территориальный следственный отдел СКР. Впоследствии на карту была перечислена указанная денежная сумма, которой инспектор после получения распорядился по своему усмотрению. Он же получил 70 000 рублей от девяти жителей хутора Новоленинского Тимашевского района за непривлечение их к административной ответственности ввиду выявленных в мае 2015 года нарушений.

Кроме того Щека незаконно изъял лодочный двигатель, который ранее уже был изъят другим инспектором и являлся вещественным доказательством по материалу об административном правонарушении и продал его за 20 тысяч рублей.

Приговором суда Щеке назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.