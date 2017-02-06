11 лет в колонии общего режима проведет уроженка Абхазии Эсма Чкадуа за контрабанду крупного размера N-метилэфедрона.

Пограничники задержали женщину на пешеходной составляющей многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» в сентябре минувшего года. Чкадуа в нательных вещах пыталась перевезти через российско-абхазскую границу два пакетика с кристаллическим веществом белого цвета. Позже экспертиза установила, что в полимерных свертках содержится 1,81 грамма N-метилэфедрона. Такой объем сильнодействующего наркотика приравнивается к крупному размеру.

На основании материалов Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю по данному факту следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по части 3 статьи 229.1 и части 2 статьи 228 УК РФ, по результатам которого суд вынес обвинительный приговор.