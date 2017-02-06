В Туапсе мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство бывшей супруги

Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство 42-летней бывшей супруги (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, утром 25 января 2017 года мужчина прибыл к месту работы бывшей супруги в поселок Новомихайловский с целью беседы. Находясь на улице, в процессе разговора между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина достал из своего кармана обрезок арматуры с заостренным концом и нанес несколько ударов в область груди оппонентки. Между тем довести свой преступный умысел, направленный на убийство женщины, злоумышленник не смог, поскольку его действия были пресечены коллегами потерпевшей. Очевидцы незамедлительно вызвали работников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Смерть женщины не наступила в связи со своевременно оказанной ей медицинской помощью.

В настоящее время мужчина задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.