В отношении гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы

В отношении гражданина Таджикистана, который для въезда в Россию изменил паспортные данные, пограничники Кубани возбудили уголовное дело. За незаконное пересечение государственной границы мужчине может грозить до 4-х лет лишения свободы.

Ранее 25-летний иностранец регулярно приезжал в Краснодарский край на заработки. Однако за неоднократные нарушения российского законодательства Адлерский районный суд выдворили уроженца среднеазиатской республики на родину и органы миграционного контроля ограничили ему въезд на территорию нашей страны на 5 лет. Мириться с потерей приличного заработка и приемлемых условий труда мужчина не захотел. Проявив смекалку, иностранец получил новый национальный заграничный паспорт на другие установочные данные и через аэропорт Краснодара вернулся в Россию.

В настоящее время подразделением дознания Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ и избрана мера пресечения – заключение под стражу. Следственные действия продолжаются.