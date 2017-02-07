На Кубани осуждены мужчины, продававшие «должности в ФСБ»

Владислав Краутер и Денис Лубожев признаны виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В суде установлено, что в мае 2016 года Краутер предложил потерпевшему за денежное вознаграждение обеспечить трудоустройство в органы ФСБ России по Краснодарскому краю, хотя фактически не имел отношения к деятельности указанного ведомства.

Впоследствии Лубожев по договоренности с Краутером должен был получить 260 тысяч рублей за «трудоустройство», но его задержали сотрудники правоохранительных органов при передаче части денег. Затем был установлен и задержан второй фигурант мошеннической схемы.

С учётом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления и в зависимости от роли каждого из участников, суд приговорил Краутера и Лубожева к 3 и 2 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно.

Наказание осужденным предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.