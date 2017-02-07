Бывший глава Кеслеровского сельского поселения Крымского района признан виновным в получении крупной взятки

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе Кеслеровского сельского поселения Крымского района Александру Шарову, который признан виновным в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что занимая указанную должность, мужчина предложил директору одной из организаций осуществить проектирование и строительство спортивной на территории парка поселения. При этом чиновник добавил, что готов способствовать в победе предприятия в аукционе на право производства этих работ и оперативно принять их по выполнению. После достигнутой договоренности между администрацией и предприятием на основании выигранных торгов был заключен контракт на строительство объекта, по результатам которого глава поселения подписал акты выполненных работ и произвел оплату за них. Между тем, чиновник указал на необходимость передачи ему взятки в 500 тысяч рублей. Об этом предприниматель сообщил в правоохранительные органы. В июне 2015 года он встретился с мужчиной в поселке Горном города Новороссийска и передал требуемые деньги, после получения которых глава сельского поселения был задержан сотрудниками УФСБ по краю.

Приговором суда Шарову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 5 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.