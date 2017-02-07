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Бывший глава Кеслеровского сельского поселения Крымского района признан виновным в получении крупной взятки

Вторник, 07 февраля 2017 12:26
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Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе Кеслеровского сельского поселения Крымского района Александру Шарову, который признан виновным в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что занимая указанную должность, мужчина предложил директору одной из организаций осуществить проектирование и строительство спортивной на территории парка поселения. При этом чиновник добавил, что готов способствовать в победе предприятия в аукционе на право производства этих работ и оперативно принять их по выполнению. После достигнутой договоренности между администрацией и предприятием на основании выигранных торгов был заключен контракт на строительство объекта, по результатам которого глава поселения подписал акты выполненных работ и произвел оплату за них. Между тем, чиновник указал на необходимость передачи ему взятки в 500 тысяч рублей. Об этом предприниматель сообщил в правоохранительные органы. В июне 2015 года он встретился с мужчиной в поселке Горном города Новороссийска и передал требуемые деньги, после получения которых глава сельского поселения был задержан сотрудниками УФСБ по краю.

Приговором суда Шарову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 5 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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