В Кущевском районе директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственным отделом по Кущевскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Велес», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

Установлено, что предприятие осуществляет деятельность в сфере выращивания зерновых структур. По версии следствия, руководитель организации предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 2,3,4 кварталы 2013 года и за 2014 год, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 13,1 миллионов рублей, что составило крупный размер. Данная сумма составила более 95% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В настоящее время назначено проведение судебно-бухгалтерской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.