В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении директора организации, подозреваемого во многомиллионной неуплате налогов

Следственным отделом городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Макей», который подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, директор предприятия, основными направлениями деятельности которого является оптовая торговля лесо- и строительными материалами, в период с января по март 2016 года предоставил в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2016 года, внеся в нее ложные сведения. В результате он уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, превысившем 39,8 миллионов рублей. Данная сумма составила более 99,9% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.