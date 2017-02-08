В Выселковском районе местная жительница подозревается в убийстве сожителя

Следственным отделом по Выселковскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего 24-летнего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 7 февраля 2017 года женщина находилась дома в поселке Газырь, где вместе с супругом распивала спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого она нанесла один удар кухонным ножом в область грудной клетки оппонента. После этого женщина предприняла попытку самостоятельно оказать потерпевшему первую необходимую помощь, однако в результате причиненного ножевого ранения последний скончался на месте.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.