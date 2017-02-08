В Отрадненском районе полицейские разыскали скрывающегося от правосудия обвиняемого в мошенничестве

При проведении комплекса оперативных мероприятий, сотрудники полиции обнаружили и задержали разыскиваемого в подвале своей родственницы, где он провел несколько месяцев.

В дежурную часть Отдела МВД России по Отрадненскому району обратился местный житель с сообщением о том, что знакомый обманным путем завладел его автомобилем Лада Приора. Потерпевший пояснил, что между ним и его приятелем была заключена устная договоренность о купле-продаже машины в рассрочку, согласно которой он передал последнему ключи и документы на транспортное средство. Однако, в оговоренный срок деньги за машину знакомый не выплатил, а после и вовсе перестал выходить на связь. Ущерб потерпевшему составил 160 тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение 24-летнего подозреваемого и доставили его в отдел полиции. В беседе с полицейскими, молодой человек пояснил, что получив в пользование автомобиль потерпевшего, он выехал за пределы района и перепродал его за 100 тысяч рублей. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако, в установленный срок мужчина не явился в суд и был объявлен в розыск.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которых стало известно местонахождение разыскиваемого. Выяснилось, что скрываясь от правосудия, он несколько месяцев проживал в подвальном помещении своей родственницы. Там же мужчина был задержан.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю