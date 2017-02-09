В Анапе директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческого строительного производственного предприятия «Строитель» ООО, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, по состоянию на 30 марта 2016 года задолженность предприятия по налогам составляла более 7,7 миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер налоговым органом были выставлены инкассовые поручения и приостановлены операции по расчетным счетам в банках для принудительного взыскания долга в бюджет. Зная об этом, директор в феврале 2015 года с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки, осуществил продажу 3 специализированных транспортных средств.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.