В Сочи проводится проверка по факту гибели мужчины при катании на лыжах

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о гибели 8 февраля 2017 года 39-летнего лыжника и травмировании 29-летнего сноубордиста.

По предварительным данным, утром 8 февраля 2017 года в секторе Малая Сковородка в районе Мужского спуска при катании на горнолыжной трассе произошло столкновение двух мужчин. В результате 39-летний лыжник (житель города Мурманска) получил повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. 29-летний сноубордист (житель города Самары) с множественными повреждениями тела был доставлен в больницу.

В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.