СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

В Сочи проводится проверка по факту гибели мужчины при катании на лыжах

Четверг, 09 февраля 2017 13:50
Оцените материал
(1 Голосовать)

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о гибели 8 февраля 2017 года 39-летнего лыжника и травмировании 29-летнего сноубордиста.

По предварительным данным, утром 8 февраля 2017 года в секторе Малая Сковородка в районе Мужского спуска при катании на горнолыжной трассе произошло столкновение двух мужчин. В результате 39-летний лыжник (житель города Мурманска) получил повреждения, не совместимые с жизнью, и скончался на месте. 29-летний сноубордист (житель города Самары) с множественными повреждениями тела был доставлен в больницу.

В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Прочитано 25 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.