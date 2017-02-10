На Кубани поезд «раздавил» иномарку с женщиной и ребенком

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО, около 13.00 9 февраля в Мостовском районе на нерегулируемом переезде грузовой состав врезался в автомобиль «Форд Фокус» под управлением 37-летней женщины. Кроме нее в салоне машины находился 12-летний мальчик.
Женщина и ребенок госпитализированы. На месте происшествия работает транспортная полиция.
На Кубани поезд «раздавил» иномарку с женщиной и ребенкомПятница, 10 февраля 2017 10:27
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Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО, около 13.00 9 февраля в Мостовском районе на нерегулируемом переезде грузовой состав врезался в автомобиль «Форд Фокус» под управлением 37-летней женщины. Кроме нее в салоне машины находился 12-летний мальчик.
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