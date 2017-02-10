В Краснодаре адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, адвокат осуществлял защиту мужчины, который подозревался в покушении на незаконный сбыт наркотического средства. В июне 2016 года введя своего доверителя в заблуждение, адвокат сообщил ему, что может добиться назначения мужчине более мягкого наказания, предусмотренного данной статьей с отбыванием в исправительной колонии на территории города Краснодара с дальнейшей возможностью условно-досрочного освобождения после отбытия половины срока. При этом он пояснил, что необходимо оплатить 200 тысяч рублей за его услуги как адвоката, а также передать еще 1 миллион 300 тысяч рублей для якобы передачи должностным лицам. Такое же предложение адвокат озвучил и знакомой доверителя. Об этом мужчина рассказал своей знакомой, которая по согласованию с ним обратилась в краевое управление Следственного комитета. 29 июля 2016 года адвокат встретился с женщиной и получил от нее указанную денежную сумму. Между тем, распорядиться полученными деньгами обвиняемый не смог, так как его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база¸ в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.