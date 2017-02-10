Ураган в Новороссийске опрокидывал машины и повалил деревья‍

В городе убирают последствия первой ночи с разгулом норд-оста. По сообщениям горожан, в некоторых районах города есть частичные разрушения на остановках и в строениях, и повалены деревья. Первые снимки от очевидцев уже выложены в соцсети.



В частности, в детсаду № 65 по ул. Героев Десантников ветер частично разрушил веранду для прогулок.



Остановочный комплекс на улице Робеспьера, 10 в Мефодиевке вырвало ветром со своего места.