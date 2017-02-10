Ураган в Новороссийске опрокидывал машины и повалил деревья‍

В городе убирают последствия первой ночи с разгулом норд-оста. По сообщениям горожан, в некоторых районах города есть частичные разрушения на остановках и в строениях, и повалены деревья. Первые снимки от очевидцев уже выложены в соцсети.
В частности, в детсаду № 65 по ул. Героев Десантников ветер частично разрушил веранду для прогулок.
Остановочный комплекс на улице Робеспьера, 10 в Мефодиевке вырвало ветром со своего места.
Ураган в Новороссийске опрокидывал машины и повалил деревьяПятница, 10 февраля 2017 10:32
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В городе убирают последствия первой ночи с разгулом норд-оста. По сообщениям горожан, в некоторых районах города есть частичные разрушения на остановках и в строениях, и повалены деревья. Первые снимки от очевидцев уже выложены в соцсети.
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