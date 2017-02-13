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В Ейском районе мужчине предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки

Понедельник, 13 февраля 2017 15:13
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Ейским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР 35-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 76-летней пенсионерки (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что погибшая проживала в станице Должанской и была знакома с 35-летним мужчиной, так как ранее они проживали по соседству. По версии следствия, вечером 9 февраля 2017 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина сломал при помощи монтировки дверь и проник в домовладение пенсионерки, чтобы взять у нее спиртное. Там он встретил хозяйку дома, в связи с чем между ними произошел конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес не менее 10 ударов табуретом по голове и лицу пенсионерки, после чего, не обнаружив в доме спиртное, скрылся. На следующий день погибшую обнаружила родственница, которая сообщила об этом в правоохранительные органы. Причиной смерти пенсионерки явилась черепно-мозговая травма.

В настоящее время мужчина задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования следствием также будет дана юридическая оценка действиям обвиняемого в части незаконного проникновения в жилище потерпевшей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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