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СЮЖЕТ ДНЯ

В Кущевском районе женщина подозревается в убийстве сожителя матери

Понедельник, 13 февраля 2017 15:14
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В правоохранительные органы Кущевского района 10 февраля 2017 года поступило сообщение об обнаружении в домовладении, расположенном по улице Гвардейской в хуторе Гослесопитомник, тела 55-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями туловища. По данному факту следственным отделом по Кущевскому району СКР по краю в тот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к совершению данного преступления 44-летней дочери сожительницы погибшего, которая была задержана. По версии следствия, рано утром 10 февраля 2017 года женщина находилась в гостях у матери, где совместно с ней и ее сожителем распивала спиртные напитки. В тот момент, когда мать ушла спать, между ней и сожителем матери возник конфликт. В ходе ссоры гостья нанесла 2 удара кухонным ножом в область туловища оппонента, повредив легкое. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Спустя некоторое время проснулась мать злоумышленницы, которая вызвала работников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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