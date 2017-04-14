В Сочи бывший директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в многомиллионной неуплате налогов

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Русский бетон-опт». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, состоя на должности директора предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере производства изделий из бетона, гипса, цемента и оптовой торговли собственной продукцией, в период с октября 2010 по декабрь 2012 года предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, внеся в них ложные сведения. В результате обвиняемый уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 27,8 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Данная сумма неуплаты составила 93% от общей суммы всех налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.