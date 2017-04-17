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СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи проводится проверка по факту смерти местной жительницы в результате пожара

Понедельник, 17 апреля 2017 10:04
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В правоохранительные органы города Сочи вечером 16 апреля 2017 года поступило сообщение о возгорании одного из деревянных строений по улице Олимпийской. После тушения пожара в помещении было обнаружено сильно обгоревшее тело пожилой женщины. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, что в указанном строении женщина проживала самостоятельно. Вечером 16 апреля ее супруг, проживавший в соседнем строении, заметил возгорание, о чем сообщил в пожарную службу. После локализации возгорания в помещении было обнаружено тело пожилой женщины. В ходе осмотра места происшествия следствием на теле погибшей каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины ее смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Предположительно возгорание произошло в результате неосторожного обращение с огнем.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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