В Армавире перед судом предстанет директор организации по обвинению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СпецМонтажСтрой». Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы работникам предприятия (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, основным видом деятельности которого является предоставление электромонтажных услуг, в период с марта 2015 года по май 2016 года не выплачивал в полном объеме заработную плату 31 подчиненному работнику. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 2,5 миллиона рублей. При этом у руководителя имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.