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В Брюховецком районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство знакомого

Понедельник, 17 апреля 2017 10:17
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Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство 46-летнего знакомого (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, вечером 10 апреля 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл к дому знакомой, расположенному в станице Брюховецкой. Там между ним и женщиной, также находившейся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В ходе ссоры женщина убежала в дом, но мужчина догнал ее и повалил на пол. Поднявшись, хозяйка дома взяла кухонный нож и нанесла им один удар в туловище оппонента. После этого она позвонила сожительнице потерпевшего и сообщила, что мужчина прибыл к ней с ножевым ранением, не сказав, что его причинила она сама. Сожительница потерпевшего, в свою очередь, вызвала сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Мужчина был доставлен в больницу, где ему была проведена операция. Его смерть не наступила в результате своевременно оказанной медицинской помощи.

В настоящее время подозреваемая задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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