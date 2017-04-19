В Славянском районе мужчина признан виновным в убийстве пенсионерки и краже ее имущества

Собранные Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему Андранику Апетнакяну, который признан виновным в убийстве 64-летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что утром 18 ноября 2016 года мужчина прибыл к дому пенсионерки по улице Ленина в селе Ачуево Славянского района, у которой ранее арендовал жилье. Войдя в квартиру, Апетнакян прошел в спальную комнату, где находилась женщина, и, в связи с имевшимся ранее конфликтом, нанес ей не менее 5 ударов ножом в область груди, шеи и кистей рук. От причиненных ранений потерпевшая скончалась на месте. После совершенного преступления мужчина похитил личные вещи погибшей и скрылся.

Приговором суда Апетнакяну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.