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СЮЖЕТ ДНЯ

Почти весь Новороссийск остался без электричества

Среда, 19 апреля 2017 12:40
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19 апреля, в кубанском городе-герое приостановили подачу электричества. Без главной коммуникации остались жители домов на 155 улицах. Оторванными от света оказались Центральный, Южный и Приморский районы. Также без электричества остались жители 13-го микрорайона и села Борисовка. Это связано с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии на участке «Кирилловская – Южная».

Как сообщили специалисты компании «Юго-Западные электросети», отключение энергосистемы будет с 8:00 до 17:00 сегодняшнего дня. Из-за этого предприняты следующие меры: на объектах общественного назначения (школы, детсады, поликлиники) включены резервные источники электропитания. Также в мэрии отметили, что в этот период будет приостановлено движение троллейбусов. Посмотреть полный список улиц, отключенных от коммуникации можно на официальном сайте администрации Новороссийска.

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