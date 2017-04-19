Почти весь Новороссийск остался без электричества

19 апреля, в кубанском городе-герое приостановили подачу электричества. Без главной коммуникации остались жители домов на 155 улицах. Оторванными от света оказались Центральный, Южный и Приморский районы. Также без электричества остались жители 13-го микрорайона и села Борисовка. Это связано с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии на участке «Кирилловская – Южная».



Как сообщили специалисты компании «Юго-Западные электросети», отключение энергосистемы будет с 8:00 до 17:00 сегодняшнего дня. Из-за этого предприняты следующие меры: на объектах общественного назначения (школы, детсады, поликлиники) включены резервные источники электропитания. Также в мэрии отметили, что в этот период будет приостановлено движение троллейбусов. Посмотреть полный список улиц, отключенных от коммуникации можно на официальном сайте администрации Новороссийска.