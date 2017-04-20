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В Новороссийске двое полицейских пострадали в ДТП с фургоном‍

Четверг, 20 апреля 2017 10:33
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По предварительным данным, сотрудники полиции на служебном автомобиле двигались на вызов со включенными спецсигналами. На регулируемом перекрестке машина проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на дорогу, где врезалась в фургон. В аварии пострадали два правоохранителя, их доставили в центральную больницу города. Водитель второго автомобиля не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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