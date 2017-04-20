В Новороссийске двое полицейских пострадали в ДТП с фургоном‍

По предварительным данным, сотрудники полиции на служебном автомобиле двигались на вызов со включенными спецсигналами. На регулируемом перекрестке машина проигнорировала запрещающий сигнал светофора и выехала на дорогу, где врезалась в фургон. В аварии пострадали два правоохранителя, их доставили в центральную больницу города. Водитель второго автомобиля не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.