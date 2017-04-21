В Туапсе мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство бывшей супруги

Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на убийство 42-летней бывшей супруги (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, утром 25 января 2017 года мужчина прибыл к месту работы бывшей супруги в поселок Новомихайловский для разговора с ней. Находясь на улице, в процессе диалога между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, испытывая ревность, достал из своего кармана фрагмент металлической арматуры с заостренным концом и нанес несколько ударов в область груди женщины. Между тем довести свой преступный умысел, направленный на убийство бывшей жены, злоумышленник не смог, поскольку его действия были пресечены коллегой потерпевшей. Очевидцы незамедлительно вызвали медицинскую бригаду и правоохранительных органов. Смерть женщины не наступила в связи со своевременно оказанной ей медицинской помощью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.