В Краснодаре в ДТП попал автомобиль скорой помощи‍

В Краснодаре в ночь на 21 апреля произошло ДТП с участием машины «Скорой помощи». Водитель легковушки решил не пропускать «Скорую», которая ехала с включенной сиреной и мигалкой.
Авария случилась на перекрестке улиц Красных Партизан и Воровского. Подробности ДТП пока выясняются, но известно, что иномарка не предоставила положенного преимущества машине медиков, в результате чего автомобили столкнулись.
В результате этого столкновения оба автомобиля ещё и врезались в расположенную рядом остановку общественного транспорта.
Судя по имеющейся информации, пострадавших в данном ДТП нет.