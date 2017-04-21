В Краснодаре в ДТП попал автомобиль скорой помощи‍

В Краснодаре в ночь на 21 апреля произошло ДТП с участием машины «Скорой помощи». Водитель легковушки решил не пропускать «Скорую», которая ехала с включенной сиреной и мигалкой.

Авария случилась на перекрестке улиц Красных Партизан и Воровского. Подробности ДТП пока выясняются, но известно, что иномарка не предоставила положенного преимущества машине медиков, в результате чего автомобили столкнулись.

В результате этого столкновения оба автомобиля ещё и врезались в расположенную рядом остановку общественного транспорта.

Судя по имеющейся информации, пострадавших в данном ДТП нет.