Школьник, сбитый иномаркой в Сочи, скончался в больнице‍

Один из троих школьников, поступивших вчера в больницу в Сочи после ДТП с участием Kia Rio, скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Два других подростка поступили в состоянии средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием подростков произошло вчера на улице Яна Фабрициуса в Сочи. По данным СМИ, иномарка совершила наезд на детей, стараясь на скользкой дороге уйти от столкновения с грузовиком.