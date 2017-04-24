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СЮЖЕТ ДНЯ

Школьник, сбитый иномаркой в Сочи, скончался в больнице‍

Понедельник, 24 апреля 2017 09:56
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Один из троих школьников, поступивших вчера в больницу в Сочи после ДТП с участием Kia Rio, скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Два других подростка поступили в состоянии средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием подростков произошло вчера на улице Яна Фабрициуса в Сочи. По данным СМИ, иномарка совершила наезд на детей, стараясь на скользкой дороге уйти от столкновения с грузовиком.

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