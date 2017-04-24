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В Новокубанском районе Краснодарского края произошло лобовое столкновение двух автомобилей, три человека погибли

Понедельник, 24 апреля 2017 10:00
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Вчера в 16:50 на 138-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе поселка Кирова мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Geely Emgrand, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, которой управлял мужчина 1959 года рождения», сообщает ТАСС.
В аварии погибли оба водителя и пассажирка Lada.

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