В Новокубанском районе Краснодарского края произошло лобовое столкновение двух автомобилей, три человека погибли

Вчера в 16:50 на 138-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе поселка Кирова мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Geely Emgrand, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta, которой управлял мужчина 1959 года рождения», сообщает ТАСС.

В аварии погибли оба водителя и пассажирка Lada.