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В Тимашевском районе инспектор автодорожного надзора признан виновным в получении взятки

Вторник, 02 мая 2017 11:46
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Собранные Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора инспектору Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Министерства транспорта Российской Федерации по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Юрию Куслий. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере (ч.2 ст.290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 16 декабря 2016 года к государственному служащему прибыл водитель грузового транспортного средства для ознакомления с административным материалом, который был составлен в отношении него в связи с нарушением движения с превышением допустимой нагрузки на автомобиль. За непривлечение мужчины к административной ответственности Куслий потребовал передать ему 55 тысяч рублей. Мужчина согласился, однако о поступившем предложении сообщил в правоохранительные органы. В этот же день заявитель вновь встретился с инспектором и передал ему ранее обозначенную сумму денег, после чего государственный служащий был задержан.

Приговором суда Куслий назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной гражданской службе сроком на 2 года.

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