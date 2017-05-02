В Геленджике мужчине предъявлено обвинение в убийстве местной жительницы

Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю 48-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 42-летней местной жительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина проживал в деревянном домовладении на территории базы отдыха в хуторе Джанхот, где работал плотником. По версии следствия, месяц назад он познакомился в одной из социальных сетей с 42-летней жительницей города Геленджика, с которой начал поддерживать отношения. 30 апреля 2017 года женщина приехала к нему в гости, где в процессе совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес не менее 12 ударов ножом по телу и голове оппонентки, убив ее. Утром следующего дня погибшую обнаружили возле ее автомобиля на территории автостоянки отдыхающие, о чем сообщили в правоохранительные органы.

В настоящее время обвиняемый задержан, сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.