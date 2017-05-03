В Краснодаре местная жительница признана виновной в совершении ряда мошеннических действий

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Краснодара Светлане Рожковой. Она признана виновной в четырех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, мошенничестве в крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в мае 2014 года Рожкова распространила сведения о себе, как о лице, обладающем возможностью через руководство в администрации оказать предпринимателям содействие в заключении государственных контрактов на строительство крупных объектов недвижимости, а также оформлении в собственность выгодных муниципальных земельных участков в городе Краснодаре для многоэтажного жилищного строительства, хотя не имела такой возможности. Женщина получала от предпринимателей уставные и учредительные документы возглавляемых ими организаций якобы для участия в аукционах либо для оформления права собственности на муниципальные земельные участки. После этого она получала от них денежные средства за оказание содействия в решении данных вопросов, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. После получения денег злоумышленница прекращала выходить на связь. В общей сложности Рожкова похитила путем обмана более 32 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. В апреле 2015 года женщина позвонила одному из предпринимателей, от которого ранее уже получила деньги, и сообщила о необходимости передачи ей дополнительных денежных средств. Мужчина согласился, однако, осознав противоправность действий женщины, сообщил об этом в правоохранительные органы. Находясь в одном из кафе по улице Стасова в городе Краснодаре, Рожкова получила от заявителя 5 миллионов рублей, но распорядиться ими не смогла, поскольку была задержана.

Судом Рожковой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 1,5 миллиона рублей.