В Тимашевском районе женщина подозревается в покушении на убийство бывшего супруга

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которая подозревается в покушении на убийство 39-летнего бывшего супруга (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина официально разведены, однако проживают вместе в поселке Садовод города Тимашевска. По версии следствия, вечером 1 мая 2017 года, находясь по месту жительства, они совместно распивали спиртные напитки, после чего легли спать. Утром следующего дня между ними возник конфликт, в ходе которого женщина взяла кухонный нож и нанесла им не менее 3 ударов в различные жизненно важные части тела оппонента. Между тем, довести свой преступный умысел, направленный на убийство бывшего супруга, женщине не удалось ввиду активного сопротивления потерпевшего. Мужчине удалось выбежать на улицу и самостоятельно вызвать сотрудников скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.