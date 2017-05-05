В Краснодаре нарушитель убегал от полиции и устроил массовое ДТП

Виновником всех дорожных неприятностей стал автохам на «Приоре». Погоня за нарушителем произошла ночью 4 мая в Юбилейном микрорайоне. Полицейские хотели остановить для проверки документов водителя отечественной легковушки.

Однако, автолюбитель устроил гонки. Он стал убегать от стражей порядка. Затем автомобиль остановился, правоохранитель вышел из патрульной машины, а гонщик снова нажал на педаль газа. В результате, погоня закончилась массовым ДТП.

Владелец «Приоры» протаранил Mercedes. Иномарка по – инерции покатилась и врезалась в задний бампер зад Renault Logan. «Логан» от удара столкнулся с автобусом Hyundai.

В конце этого «боулинга» водитель виновник всех аварий был задержан сотрудниками полиции.