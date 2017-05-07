В Сочи школьник обвиняет полицейских в избиении‍

18-летний житель Сочи написал заявление в Следственный комитет по Краснодарскому краю с просьбой разобраться с сочинскими полицейскими. Как следует из заявления старшеклассника, 28 апреля его остановили полицейские и стали избивать, чтобы он признался в краже из магазина Лазаревского района города Сочи. При этом пресс-служба Следкома не уточняет, признался в итоге парень или нет, но обещает разобраться в произошедшем, снять следы побоев, найти свидетелей и восстановить справедливость.