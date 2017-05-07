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СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи школьник обвиняет полицейских в избиении‍

Воскресенье, 07 мая 2017 10:44
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18-летний житель Сочи написал заявление в Следственный комитет по Краснодарскому краю с просьбой разобраться с сочинскими полицейскими. Как следует из заявления старшеклассника, 28 апреля его остановили полицейские и стали избивать, чтобы он признался в краже из магазина Лазаревского района города Сочи. При этом пресс-служба Следкома не уточняет, признался в итоге парень или нет, но обещает разобраться в произошедшем, снять следы побоев, найти свидетелей и восстановить справедливость.

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