В Армавире байкер без документов сбил школьника на пешеходном переходе

6 мая в Армавире Краснодарского края произошла авария: мотоциклист сбил на «зебре» ребенка.

ДТП случилось на пересечении улиц Ефремова-Луначарского. 28-летний местный житель на мотоцикле ехал с превышением скорости. Это привело к печальным последствиям: он сбил 11-летнего школьника. Ребенок переходил дорогу по правилам – по пешеходному переходу. Машины притормозили, пропуская школьника, а мотоциклист сделать этого не успел. Перед столкновением он завалил своего «железного коня» на бок, но избежать аварии ему не удалось.

Мальчик серьезно не пострадал, получив ушибы и ссадины.

Мотоциклисту выписали несколько штрафов, так как оказалось, что он управлял транспортным средством без прав и страховки.