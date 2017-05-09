В Белореченском районе в канале затонул автомобиль, водитель погиб

Первой тревогу забила супруга. Ее муж вовремя не вернулся домой, и женщина стала набирать его по мобильнику. Однако на том конце трубки не шли даже гудки. И тогда жительница Белореченском района Краснодарского края обратилась в полицию

- По факту безвестного исчезновения мужчины началась проверка, – рассказали в пресс-службе кубанского главка. – Через некоторое время были обнаружены следы от машины. на которой и передвигался пропавший. Они обрывались у глубокого канала в районек станицы Бжедуховской.

В конце-концов, правоохранителям удалось найти и саму затонувшую легковушку. А в ней тело погибшего. По предварительным данным, сидевший за рулем иномарки не справился с управлением, а когда машина упала в воду, не смог выбраться и захлебнулся.