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СЮЖЕТ ДНЯ

В Белореченском районе в канале затонул автомобиль, водитель погиб

Вторник, 09 мая 2017 08:47
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Первой тревогу забила супруга. Ее муж вовремя не вернулся домой, и женщина стала набирать его по мобильнику. Однако на том конце трубки не шли даже гудки. И тогда жительница Белореченском района Краснодарского края обратилась в полицию

- По факту безвестного исчезновения мужчины началась проверка, – рассказали в пресс-службе кубанского главка. – Через некоторое время были обнаружены следы от машины. на которой и передвигался пропавший. Они обрывались у глубокого канала в районек станицы Бжедуховской.

В конце-концов, правоохранителям удалось найти и саму затонувшую легковушку. А в ней тело погибшего. По предварительным данным, сидевший за рулем иномарки не справился с управлением, а когда машина упала в воду, не смог выбраться и захлебнулся.

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