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В Краснодаре в ДТП с мотоциклом погибли два человека

Среда, 10 мая 2017 09:03
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Авария произошла 8 мая около 22:20 на улице Бородинской. По предварительным данным, водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi.
«В результате происшествия водитель мотоцикла 1979 года рождения и пассажир 1974 года рождения погибли на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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