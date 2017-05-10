В Краснодаре в ДТП с мотоциклом погибли два человека

Авария произошла 8 мая около 22:20 на улице Бородинской. По предварительным данным, водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi.

«В результате происшествия водитель мотоцикла 1979 года рождения и пассажир 1974 года рождения погибли на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.