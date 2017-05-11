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В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины на свалке

Четверг, 11 мая 2017 18:19
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В правоохранительные органы города Новороссийска 7 мая 2017 года поступило сообщение об обнаружении на территории городской свалки в селе Глебовка тела 46-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области грудной клетки. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску краевого управления СКР в тот же день было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления, а также сотрудников полиции установлена причастность к совершению данного преступления 37-летнего местного жителя. Между тем, при установлении его места нахождения 10 мая 2017 года в селе Васильевка мужчина оказал сопротивление. В этой связи один из сотрудников полиции применил табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух и затем выстрелив в злоумышленника, причинив последнему огнестрельное ранение ноги. По данному факту следователем СКР проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время мужчина прооперирован и находится в больнице.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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