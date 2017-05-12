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СЮЖЕТ ДНЯ

Водитель легковушки погиб после столкновения с «ГАЗелью»

Пятница, 12 мая 2017 09:02
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По предварительным данным, 33-летний водитель на «Ладе» выехал на встречную полосу и врезался в «ГАЗель».
В результате происшествия водитель «Лады» погиб на месте. Его 29-летний пассажир и 35-летний водитель «ГАЗели» были госпитализированы.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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